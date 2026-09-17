Утечка раскрыла следующую раздачу в Epic Games Store: Тактический автобаттлер Mechabellum

В сети раньше времени появилась информация о том, какую игру Epic Games Store предложит бесплатно на следующей неделе. Согласно данным инсайдеров, с 24 сентября по 1 октября пользователи смогут забрать Mechabellum — тактический автобаттлер с гигантскими боевыми машинами. Официальный анонс EGS должен был состояться 17 сентября, но утечка, о которой сообщают Notebookcheck и другие издания, опередила события.

Mechabellum вышла в полной версии в сентябре 2024 года после периода раннего доступа и с тех пор собрала более 17 тысяч обзоров в Steam с рейтингом «очень положительные» . Игра от студии Game River, издаваемая Paradox Arc, предлагает формат, который сами разработчики описывают как «шахматы с мехами»: здесь победа зависит не от скорости реакции, а от умения предугадывать ходы противника и собирать контр-стратегии.

В отличие от многих автобаттлеров, Mechabellum делает ставку на глубокую тактическую подготовку. Игроки настраивают деревья технологий юнитов заранее, а затем разблокируют нужные улучшения прямо в бою. Снайперов можно превратить в машины для зачистки роя, а тяжёлым танкам — выдать заряды для самоподрыва . Формула оказалась достаточно убедительной, чтобы Paradox Arc взялась за издание игры за пределами Китая, а позже к проекту подключилась Dreamhaven — студия, основанная бывшим руководителем Blizzard Майком Морхеймом.

Ведущий разработчик игры, известный под псевдонимом Bearlike, в интервью говорил, что вдохновлялся картами из Warcraft 3 и хотел создать стратегию, где «побеждает умнейший, а не сильнейший» . Судя по отзывам, это получилось: критики отмечают, что Mechabellum даёт то самое чувство удовлетворения от продуманных решений, которое в современном мультиплеере встречается нечасто.