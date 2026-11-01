Классическая тактика MechCommander Gold получила нативный порт на ПК благодаря статической рекомпиляции

Энтузиаст Нед Хеллер под псевдонимом sp00nznet представил первую альфа-версию проекта mcg-recomp. Это статическая рекомпиляция культовой тактической стратегии в реальном времени MechCommander Gold, выпущенной в 1998 и 1999 годах студиями FASA Interactive и MicroProse. Проект переводит оригинальный исполняемый файл MCX.EXE в нативный код на языке C, позволяя запускать игру на современных системах под управлением 64-битных Windows 10 и Windows 11 без необходимости прибегать к виртуальным машинам или сторонним эмуляторам.

В основу проекта лег инструментарий pcrecomp, созданный для анализа и трансляции старых бинарных файлов. Успеху реверс-инжиниринга помогло необычное обстоятельство: релизная версия игры 1999 года поставлялась вместе с неудаленной отладочной информацией формата CodeView. Благодаря этому энтузиаст извлек 12614 открытых символов с именами классов C++, что позволило точно восстановить 5760 функций и покрыть 98.7% секции исполняемого кода стратегии.

Вместе с дополнительными алгоритмами поиска зависимостей транслятор обработал 6065 функций и сгенерировал более 1.56 млн строк исходного кода на C без единой ошибки переноса. Все 204 системных вызова Win32 связываются напрямую с платформой хоста, а устаревшие интерфейсы DirectDraw, DirectSound и DirectPlay эмулируются в виде программных объектов в оперативной памяти.

Первый релиз запускается, открывает меню и позволяет полностью пройти первую миссию кампании вплоть до дебрифинга.

- Нед Хеллер, автор проекта mcg-recomp

В дебютной версии под номером 0.1.0 можно полноценно начать кампанию, пройти инструктаж, распределить роботов по боевым группам и завершить стартовую миссию. В процессе вылазки стабильно обрабатываются команды перемещения, атака противников, уничтожение техники и зданий вражеских баз, а по завершении сражения корректно работает экран с трофеями и начислением опыта пилотам.

Рекомпиляция также принесла технические улучшения, необходимые для комфортной игры на современных мониторах. В проект встроен собственный декодер видеороликов формата Smacker, добавлены оконный режим без рамок и поддержка разрешений экрана вплоть до 3840x2160 пикселей. Высокое разрешение значительно расширяет угол обзора на поле боя, сохраняя при этом корректные пропорции интерфейса.

Проект распространяется по открытой лицензии MIT и не нарушает авторские права: в репозитории отсутствуют защищенные файлы игры, текстуры и ролики. Для сборки требуется оригинальная копия MechCommander Gold на физическом диске или в виде виртуального образа. Автоматический установщик самостоятельно проверяет наличие Python и компилятора Visual Studio 2022, после чего собирает готовый исполняемый файл прямо на компьютере пользователя.