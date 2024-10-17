MechWarrior 5: Clans вышла под смешанные отзывы игроков в Steam

Состоялся релиз меха-экшена MechWarrior 5: Clans от студии Piranha Games, доступного на ПК и консолях текущего поколения. Игра, посвящённая сражениям на гигантских боевых роботах, получила положительные отзывы от игровой прессы. На сайте Open Critic у неё 80 баллов из 100 при 83% рекомендации сыграть.

Однако реакция игроков оказалась менее восторженной. В Steam игра получила лишь 60% положительных отзывов. Основные нарекания связаны с проблемами оптимизации, которые мешают получать удовольствие от игры.