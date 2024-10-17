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MechWarrior 5: Clans 17.10.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.6 36 оценок

MechWarrior 5: Clans вышла под смешанные отзывы игроков в Steam

butcher69
Новости

Состоялся релиз меха-экшена MechWarrior 5: Clans от студии Piranha Games, доступного на ПК и консолях текущего поколения. Игра, посвящённая сражениям на гигантских боевых роботах, получила положительные отзывы от игровой прессы. На сайте Open Critic у неё 80 баллов из 100 при 83% рекомендации сыграть.

Представлен релизный трейлер MechWarrior 5: Clans

Однако реакция игроков оказалась менее восторженной. В Steam игра получила лишь 60% положительных отзывов. Основные нарекания связаны с проблемами оптимизации, которые мешают получать удовольствие от игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
digitalkid

Пробовал 5й по ностальгии чисто. Тема управления отрядом наемников офигенская и мечта любого фаната Battletech, но управление роботом и сами миссии как в древнем Mechwarrior2 каком-нибудь. Вообще не понравилось. Обязательно еще попробую, но пока не зашло.

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