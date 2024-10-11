Новый геймплейный трейлер MechWarrior 5: Clans подтвердил дату выхода 17 октября

MechWarrior 5: Clans, новая повествовательная часть франшизы MechWarrior, выходит на Xbox Game Pass и PC Game Pass одновременно с запуском игра 17 октября в 03:00 МСК на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчик Piranha Games также выпустил сегодня почти три минуты совершенно нового игрового видео с напряженными моментами из Логова контрабандистов, миссии в рамках кинематографической истории MechWarrior 5: Clans.

Сегодняшнее видео рассматривает Логово контрабандистов и освещает жесткие действия серии MechWarrior, известной своими ракетами, лазерами и выстрелами из пушек-проекторов частиц. В MechWarrior 5: Clans бои развивают насыщенное, всеобъемлющее повествование на протяжении всей кампании, в которую можно играть как в одиночку, так и в кооперативе для пяти игроков.

MechWarrior 5: Clans — третья игра Piranha Games в серии MechWarrior, последовавшая за невероятно успешной MMO MechWarrior Online 2013 года и однопользовательской/кооперативной песочницей MechWarrior 5: Mercenaries 2019 года. MechWarrior 5: Clans впервые за десятилетия представляет фанатам насыщенную сюжетом линейную однопользовательскую/кооперативную повествовательную игру-боевик — это полный отход от предыдущих частей MechWarrior.