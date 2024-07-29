Новый трейлер MechWarrior 5: Clans посвящён одному из персонажей - командиру Ибрагиму Исмирилу

Piranha Games представила новый трейлер MechWarrior 5: Clans. Разработчики вновь делают упор прежде всего на сюжетные мотивы.

В новом трейлере MechWarrior 5: Clans мы рассмотрим одного из самых важных персонажей новой самостоятельной игры, которая дебютирует в октябре 2024 года. Это Ибрагим Исмирил, один из командиров нашего подразделения, который, как говорит актер, сыгравший этого героя, сержант строгого типа, известный по многим военным фильмам и книгам.

Все указывает на то, что авторы исправят самую большую проблему Mercenaries, сосредоточившись не на опыте в песочнице, а на гораздо более линейном повествовании, что также отражено в сюжете этой истории. В Mercenaries 5: Clans мы играем за солдат клана Дымчатого Ягуара, которые послушно выполняют приказы, а не за группу наемников, которые могли бы выполнять свободно выбранные приказы в огромной галактике, постоянно беспокоясь о достаточном доходе для поддержания этого боевого предприятия.