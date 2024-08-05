Новый трейлер MechWarrior 5: Clans знакомит нас с Лиамом, одним из соратников главного героя

Piranha Games постоянно обращает наше внимание на сильную сюжетную линию в своем последнем проекте MechWarrior 5: Clans.
На этот раз мы можем взглянуть на Лиама, одного из соратников главного героя MechWarrior 5: Clans. Как окажется, вспыльчивость и сквернословие Лиама доставят нам массу проблем во время миссии во время великого вторжения Кланов на планеты так называемой внутренней, обитаемой зоны галактики (которую мы могли исследовать в Mercenaries).
Piranha Games еще раз подчеркивает свою приверженность поистине кинематографическому качеству своей новой автономной игры, которая появится на консолях и ПК 3 октября.
Помимо сильного сюжета, разработчики также гарантируют, что в MechWarrior 5: Clans значительно развита тактическая тематика, примером которой станет тактическая карта, на которой мы можем отдавать приказы нашим четырем членам боевого подразделения, которым мы командуем.
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