MechWarrior 5: Mercenaries 10.12.2019
Для тактического экшена MechWarrior 5: Mercenaries вышло крупное дополнение Chaos Reign

Разработчики из студии Piranha Games выпустили новое дополнение для своего симулятора боевых мехов. Расширение под названием Chaos Reign стало доступно на персональных компьютерах и консолях 26 мая 2026 года. Изначально релиз планировался на 13 мая, однако авторы приняли решение перенести его почти на 2 недели, чтобы дополнительно отполировать проект и подготовить его к одновременному выходу на всех целевых платформах. Стоимость новинки в российском сегменте магазина Steam составляет 855 рублей.

Сюжетная линия дополнения разворачивается спустя 3 года после победы над кланами и перемирия, заключенного на Тукайиде. Мир во Вселенной вновь оказывается под угрозой из-за предательства организации КомСтар и убийства архонта Мелиссы Штайнер, что ставит под угрозу единство Внутренней Сферы. Игрокам в роли командира наемников Джейка Мейсона предстоит разобраться с ценными разведданными кланов, которые способны переломить ход конфликта.

Свежий контент предлагает пользователям новую сюжетную кампанию с видеороликами и цепочками заданий. Среди геймплейных нововведений представлен режим партизанской войны, а также обновленная карта Внутренней Сферы. В распоряжении пилотов окажется новый тяжелый робот Sunder, а также целый ряд других корпусов, включая Incubus, Jenner IIC, Shadow Hawk IIC, BushWacker и Kodiak. Разработчики также добавили новые варианты существующих моделей мехов, артиллерийские модификации, свежие виды вооружения, наземную технику и боевую броню.

Помимо этого, дополнение принесло коллаборацию с авторами фанатских короткометражек Hired Steel, в рамках которой игроки могут получить особый вариант меха Hunchback за выполнение новой цепочки квестов. Для запуска новой кампании потребуется базовая версия игры MechWarrior 5: Mercenaries.

