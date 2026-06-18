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MechWarrior 5: Mercenaries 10.12.2019
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.9 424 оценки

MechWarrior 5: Mercenaries получила максимальную скидку 75% в Steam в рамках крупной распродажи

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Студия Piranha Games запустила новую скидочную кампанию на издание MechWarrior 5: Mercenaries в цифровом магазине Steam.

Согласно информации Steam, максимальная скидка на игру в рамках текущей распродажи достигает 75%, что превышает предыдущий уровень в 60%.

Акция распространяется на основную версию проекта и различные комплекты издания, включающие дополнения и расширения контента.

MechWarrior 5: Mercenaries представляет собой тактический экшен от первого лица с элементами симулятора, где игрок управляет наёмником-пилотом боевого меха в условиях межзвёздных конфликтов. Проект включает динамические миссии, разрушение окружения и систему прогрессии техники.

Раздачи и скидки
9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Да а толку, 75% только на базовую версию без допов, у комплектов же скидка сильно меньше

2
Mad_cloud

Как то не играл ни в одну часть серии вот и думаю стоит ли брать