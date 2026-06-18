MechWarrior 5: Mercenaries получила максимальную скидку 75% в Steam в рамках крупной распродажи

Студия Piranha Games запустила новую скидочную кампанию на издание MechWarrior 5: Mercenaries в цифровом магазине Steam.
Согласно информации Steam, максимальная скидка на игру в рамках текущей распродажи достигает 75%, что превышает предыдущий уровень в 60%.
Акция распространяется на основную версию проекта и различные комплекты издания, включающие дополнения и расширения контента.
MechWarrior 5: Mercenaries представляет собой тактический экшен от первого лица с элементами симулятора, где игрок управляет наёмником-пилотом боевого меха в условиях межзвёздных конфликтов. Проект включает динамические миссии, разрушение окружения и систему прогрессии техники.
Да а толку, 75% только на базовую версию без допов, у комплектов же скидка сильно меньше
Как то не играл ни в одну часть серии вот и думаю стоит ли брать