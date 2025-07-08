Shadows of Kerensky - новое DLC для MechWarrior 5 покажет кланы глазами наёмников

В сентябре MechWarrior 5: Mercenaries получит новое сюжетное дополнение — Shadows of Kerensky, которое перенесёт игроков в самый разгар вторжения Кланов. DLC будет стоить $19,99 и предложит свежий взгляд на классический конфликт — на этот раз с позиции наёмников, а не клановых воинов, как это было в MechWarrior 5: Clans, вышедшем в октябре 2024 года.

По сюжету игрок возглавляет отряд наёмников, нанятых Республикой Расалхаге для отражения наступления технологически продвинутого врага. То, что начинается как очередной контракт, быстро оборачивается жестокой борьбой за выживание и раскрытие опасных тайн. В ходе кампании игрокам предстоит разгадать загадки, связанные с происхождением Кланов и их намерениями.

Shadows of Kerensky предложит 12 тщательно проработанных миссий, в которых предстоит сражаться с культовыми фракциями, сталкиваться с превосходящей огневой мощью врага и адаптироваться к изменяющимся условиям боя. Разработчики из Piranha Games обещают насыщенные кинематографические вставки, брифинги и события с высоким драматизмом, которые усилят погружение в сюжет.

Новое дополнение не только расширяет лор вселенной BattleTech, но и предлагает свежие механики для поклонников меха-экшена. Судя по заявленному контенту, Shadows of Kerensky имеет все шансы стать самым напряжённым и атмосферным дополнением в истории MechWarrior 5.