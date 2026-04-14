Культовая Medal of Honor с PlayStation получила бесплатный фанатский ремейк

Разработчик-любитель выпустил обновленную версию Medal of Honor под названием Medal of Honor Retro Remake. Это неофициальное переиздание культового экшена, бережно перенесенное на движок Unreal Engine 4. Игра полностью адаптирована под современные системы, поддерживает высокие разрешения и весит меньше 1 ГБ, благодаря чему запустится практически на любом ПК.

Техническая реализация проекта базируется на ручном обновлении графических ресурсов без применения алгоритмов ИИ, что позволило сохранить аутентичную атмосферу первой PlayStation. Разработчик принципиально отказался от использования нейросетей, самостоятельно переработав детализацию оружия и моделей противников. Такой подход обеспечил современное качество визуализации и соответствие графики актуальным стандартам, не нарушая при этом узнаваемый стиль и оригинальный геймплей классического шутера.

Я старался максимально придерживаться оригинального стиля игры от DreamWorks Interactive. Вся игровая логика написана с нуля. Основные элементы геймплея и модели противников были взяты из Medal of Honor: Allied Assault (2002), чтобы избежать использования экстремально низкополигональных персонажей и устаревшей анимации.

Поскольку проект не является официальным релизом Electronic Arts, его дальнейшая судьба из-за авторских прав остается под вопросом. Любителям ретро-гейминга стоит поспешить с загрузкой, пока доступ к дистрибутиву открыт. Это отличная возможность с комфортом перепройти классику, не прибегая к сложной настройке эмуляторов.