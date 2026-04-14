ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Medal of Honor (1999) 02.06.2009
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица
9 9 оценок

Культовая Medal of Honor с PlayStation получила бесплатный фанатский ремейк

Gruz_ Gruz_

Разработчик-любитель выпустил обновленную версию Medal of Honor под названием Medal of Honor Retro Remake. Это неофициальное переиздание культового экшена, бережно перенесенное на движок Unreal Engine 4. Игра полностью адаптирована под современные системы, поддерживает высокие разрешения и весит меньше 1 ГБ, благодаря чему запустится практически на любом ПК.

Medal of Honor "Retro Remake - Современный ремейк классики"

Техническая реализация проекта базируется на ручном обновлении графических ресурсов без применения алгоритмов ИИ, что позволило сохранить аутентичную атмосферу первой PlayStation. Разработчик принципиально отказался от использования нейросетей, самостоятельно переработав детализацию оружия и моделей противников. Такой подход обеспечил современное качество визуализации и соответствие графики актуальным стандартам, не нарушая при этом узнаваемый стиль и оригинальный геймплей классического шутера.

Я старался максимально придерживаться оригинального стиля игры от DreamWorks Interactive. Вся игровая логика написана с нуля. Основные элементы геймплея и модели противников были взяты из Medal of Honor: Allied Assault (2002), чтобы избежать использования экстремально низкополигональных персонажей и устаревшей анимации.
+ ещё 1 картинка

Поскольку проект не является официальным релизом Electronic Arts, его дальнейшая судьба из-за авторских прав остается под вопросом. Любителям ретро-гейминга стоит поспешить с загрузкой, пока доступ к дистрибутиву открыт. Это отличная возможность с комфортом перепройти классику, не прибегая к сложной настройке эмуляторов.

ПК
16
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Tommy451

эх, лучше бы EA вернули оригинальные игры MoH в продажу, особенно Airborne хочется

4
MrX11

Весело было десантировать с парашютом , эпичненько , ох я тогда себе ноги по отшибал с этими идеальными приземлениями 😁

3
Death to Spies

Ох уж эти фанатские ремейки))

2
A E

первая часть зашибатая.

Спойлер

хотя underground мне нравится больше. Особенно последняя миссия.

2
Lvinomord

А я бы хотел увидеть MOH Frontline ( Самая любимая моя часть

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ