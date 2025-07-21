После 5 лет разработки вышел мод Redux 2.0 для Medal of Honor: Airborne с более чем 120 изменениями

После пяти лет упорной работы моддер IDrinkLava выпустил версию 2.0 своего мода Redux для Medal of Honor: Airborne. Это обновление включает более 120 изменений, улучшений и исправлений ошибок.

Medal of Honor: Airborne Rexux – это мод, улучшающий и перерабатывающий игровой процесс, который пытается исправить недостатки этого шутера про Вторую мировую войну. Например, он исправляет маленький угол обзора и неудобное управление наклонами и ходьбой. Он также изменяет сложность кампании, чтобы игра больше походила на серьёзный тактический шутер, а не на лёгкий аркадный шутер вроде Call of Duty.

В версии 2.0 изменён баланс уровней сложности, и теперь они правильно обозначены для новичков. Также доступен опциональный патч, который отменит цензуру игры в Steam и Origin. Более того, добавлена поддержка большего количества соотношений сторон. Теперь вы сможете наслаждаться игрой в формате 3:2, всех трёх вариантах 21:9 и 48:9. Кроме того, мод теперь полностью поддерживает геймпад через Steam Input.

По словам моддера, Redux 2.0 значительно улучшает управление игрой с помощью клавиатуры и мыши. Также меняются принципы работы оружия, включая отдачу при выстреле и наносимый урон. Управление прицеливанием и выглядыванием теперь стало быстрее и позволяет лучше видеть за углом. Также появились новые прицелы, которые больше похожи на настоящие, а также появилась совершенно новая шкала здоровья.

В версии 2.0 с экрана исчезнут элементы аркадного стиля, такие как индикатор True Trigger и индикатор зума прицела. Также будет исправлена точность вражеских снайперов, что сделает игру более честной. Кроме того, в бета-версии появилась новая функция «переключатель огня», позволяющая переключаться на полуавтоматический режим стрельбы для некоторых видов оружия.

Скачать мод можно по этой ссылке.