Культовую миссию из Medal of Honor: Allied Assault воссоздали на Unreal Engine 5.5

Одна из самых запоминающихся миссий в истории военных шутеров — Scuttling the U-529 из Medal of Honor: Allied Assault — получила совремённое переосмысление. Энтузиаст под ником Jos van Laar в одиночку воссоздал культовый эпизод в движке Unreal Engine 5.5, показав, как могла бы выглядеть эта легендарная сцена в современной графике, если бы сейчас издатель владелец прав на франшизу отважился на ремейк.
Миссия, в которой игрок под видом агента Майка Пауэлла проникает на секретную базу немецких подводных лодок в Норвегии, давно считается классикой для всего жанра шутеров. Её напряжённость, скрытность и архитектура до сих пор служат ориентиром при проектировании сюжетных уровней в современных шутерах. Благодаря обновлённой графике и продвинутому освещению, работа от пользователя сохраняет фирменную тёмную, тревожную атмосферу оригинала, при этом кардинально улучшая визуальную составляющую.
Вот как выглядит оригинальная миссия:
Судя по представленному видео, воссозданная миссия не только визуально богаче: текстуры стали детализированнее, свет — реалистичнее, а общая картина — кинематографичнее. При этом автору удалось сохранить оригинальный художественный стиль, избежав чрезмерного стилизации или отклонений от духа игры.
Проект был создан исключительно в рамках личного портфолио и не предназначен для публичного запуска. Однако уже сейчас он стал заметным событием в сообществе поклонников классических шутеров, вновь напомнив о влиянии Allied Assault на развитие шутеров в ранее 2000-е годы.
Scuttling the U-529 — не просто эпизод старой игры. Это уровень, который вошёл в игровую историю как пример идеального баланса между напряжённым стелсом, дизайном пространства и атмосферой Второй мировой. Благодаря инициативе энтузиаста, он получил вторую жизнь в актуальном техническом исполнении — пусть и пока только в видеоролике.
Даа?? А я то дурак думал культовая та миссия, из самой первой медали на жд станции, воо дела // Алексей Красавин
Правильно думал.
Это у некоторых игры до 2005 года не выходили.
Я только в первую Medal of Honor и играл на пс1. А когда ПК появился, серия уже умерла, даже не уверен, выходили ли другие части на пк или только пс2.
Ох, уж эти "Пьире папире"
Эххх, вот этой бы игре ремейк.....
Современного и красивого военного шутера не хватает. Визуально может Vanguard хороший, но в плане заданий весьма скучный.
Воспоминания приятные возвращаются, жаль, ремейка мы не увидим.
Мне запомнилась вроде из самого первого на подлодке что ли. Типа маскировка под журналиста с камерой и ты ходишь им в бумажку тычишь.
И можно было прикалываться камеру достаешь они позируют. А если старшему по званию попадешься он тебя сдает. // Николай Милых
Лично для меня,Medal of Honor Frontline на PS2,до сих пор остаётся в моем сердце на первом месте. Не знаю как в плане именно шутера (звук некоторого вида оружия просто бомба),но за счёт небольших, прикольных, скриптовых сценок,игра реально смотрится очень круто и сочно. Например есть миссия на мосту и наш герой забирается на очень высокие опоры, где сидят немцы, которые помогают минировать этот мост. Как только мы забираемся на верх,один из немцев,с испугу с криками падает в низ, второго мы убиваем,а третий видя безысходность данной ситуации,зажимает нос и "солдатиком" прыгает вниз). Или например мы крадем военную форму и через некоторое время на улицу выбегает офицер в фуражке,трусах с сердечками и с криками - мою форму украли))
Орнул когда увидел как немцы в ремейке честь через козырек отдали хд
Вот какой игре очень не хватает remake!!!