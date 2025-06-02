Культовую миссию из Medal of Honor: Allied Assault воссоздали на Unreal Engine 5.5

Одна из самых запоминающихся миссий в истории военных шутеров — Scuttling the U-529 из Medal of Honor: Allied Assault — получила совремённое переосмысление. Энтузиаст под ником Jos van Laar в одиночку воссоздал культовый эпизод в движке Unreal Engine 5.5, показав, как могла бы выглядеть эта легендарная сцена в современной графике, если бы сейчас издатель владелец прав на франшизу отважился на ремейк.

Миссия, в которой игрок под видом агента Майка Пауэлла проникает на секретную базу немецких подводных лодок в Норвегии, давно считается классикой для всего жанра шутеров. Её напряжённость, скрытность и архитектура до сих пор служат ориентиром при проектировании сюжетных уровней в современных шутерах. Благодаря обновлённой графике и продвинутому освещению, работа от пользователя сохраняет фирменную тёмную, тревожную атмосферу оригинала, при этом кардинально улучшая визуальную составляющую.

Вот как выглядит оригинальная миссия:

Судя по представленному видео, воссозданная миссия не только визуально богаче: текстуры стали детализированнее, свет — реалистичнее, а общая картина — кинематографичнее. При этом автору удалось сохранить оригинальный художественный стиль, избежав чрезмерного стилизации или отклонений от духа игры.

Проект был создан исключительно в рамках личного портфолио и не предназначен для публичного запуска. Однако уже сейчас он стал заметным событием в сообществе поклонников классических шутеров, вновь напомнив о влиянии Allied Assault на развитие шутеров в ранее 2000-е годы.

Scuttling the U-529 — не просто эпизод старой игры. Это уровень, который вошёл в игровую историю как пример идеального баланса между напряжённым стелсом, дизайном пространства и атмосферой Второй мировой. Благодаря инициативе энтузиаста, он получил вторую жизнь в актуальном техническом исполнении — пусть и пока только в видеоролике.