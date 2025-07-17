Сетевая игра в Medal of Honor: Allied Assault возвращается с выходом фанатского движка OpenMoHAA 0.82.0



Энтузиасты выпустили обновление для проекта OpenMoHAA, целью которого является воссоздание игрового движка культового шутера Medal of Honor: Allied Assault. Новая версия 0.82.0 приносит ряд значительных технических улучшений и исправлений. Проект базируется на коде ioquake3 и использует современные графические и звуковые библиотеки, такие как SDL2 и OpenAL.



Одним из ключевых нововведений стала реализация продвинутой системы навигации для ботов на основе Recast Navigation. Это позволило заметно улучшить их поведение и скорость просчета маршрутов. Для пользователей Windows был подготовлен удобный MSI-инсталлятор. Также разработчики расширили возможности логирования, добавили функцию автоматической проверки обновлений и систему уведомлений через консоль сервера.



Важным моментом стало восстановление сетевой игры через протокол GameSpy. Теперь игроки могут снова подключаться к серверам, используя в том числе новый мастер-сервер от проекта 333networks, который обеспечивает поддержку мультиплеера как для OpenMoHAA, так и для оригинальной игры. Кроме того, в обновлении были исправлены различные ошибки, в том числе те, что присутствовали в первоначальной версии Medal of Honor, и устранены проблемы с совместимостью сохранений.