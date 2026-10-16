Шутер Medal of Honor: Underground с PlayStation перенесли на ПК с помощью статической перекомпиляции

Энтузиаст под псевдонимом FractalEngineer представил проект Medal of Honor: Underground Recompiled, представляющий собой нативный порт культового военного шутера 2000 года для PlayStation на персональные компьютеры. Перенос выполнен на базе открытого инструментария psxrecomp и графического интерфейса recomp-ui, которые позволяют транслировать оригинальный машинный код первой консоли Sony в оптимизированный код на языке C.

Первый рабочий релиз под номером 0.1.0 опубликован 16 октября и предлагает готовую сборку для 64-битных операционных систем Windows. В отличие от традиционной эмуляции, требующей постоянного воспроизведения специфической архитектуры приставки на лету, статическая перекомпиляция превращает игру в полноценное нативное ПК-приложение. Это обеспечивает мгновенный отклик управления, высокую стабильность кадровой частоты и минимальное потребление системных ресурсов.

Проект распространяется с соблюдением юридических норм, исключающих претензии со стороны издательства Electronic Arts. В открытой сборке отсутствуют защищенные авторским правом игровые файлы и ассеты, поэтому для запуска потребуется личный образ диска североамериканского издания SLUS-012.70 в формате CUE. Кроме того, модификация не нуждается в оригинальном дампе прошивки приставки, поскольку работает на базе открытой реализации OpenBIOS под свободной лицензией MIT.

Игру можно запускать автономно или через специальный компиляционный менеджер Retro Launcher. Эта вспомогательная программа автоматизирует рутинные процессы, включая фоновую компиляцию, проверку свежих обновлений, подключение сохранений и привязку дисковых образов к исполняемому файлу. Разработчик также внедрил базовую раскладку клавиш под вторую схему управления оригинальной игры и поддержку современных контроллеров.

Разработка ведется в координации с сообществом Retro AI Development, объединяющим авторов реверс-инжиниринга и декомпиляции классических тайтлов с привлечением технологий искусственного интеллекта. Выход сборки Medal of Honor: Underground расширяет растущую библиотеку проектов для PlayStation, успешно перенесенных на современные операционные системы без использования привычных эмуляторов.