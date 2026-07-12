Medieval 2: Total War и Rome: Total War получили фанатские ремастеры, улучшающие производительность и стабильность

Rome: Total War и Medieval II: Total War широко считаются двумя лучшими играми в культовой стратегической серии Creative Assembly. Хотя обе игры уже довольно старые — первая вышла в 2004 году, а вторая в 2006 году — сообщество не намерено позволить им кануть в небытие. Благодаря двум амбициозным проектам по модификации, эти классические стратегические игры получили неофициальные «ремастеры», которые значительно улучшают их производительность, стабильность и общее качество игрового процесса.

Проект M2EX разрабатывается командой моддеров, которые с марта 2026 года работают над новым исполняемым файлом для Medieval II: Total War. Обновление переводит игру на 64-битную архитектуру, устраняя многие проблемы, которые преследовали эту стратегическую игру на современных ПК.

Наиболее важные улучшения включают:

Молниеносную обработку ходов ИИ.

Устранение сбоев, вызванных использованием Alt+Tab.

Настоящий безрамочный оконный режим.

Значительно сокращенное время загрузки сражений и кампании.

Нативная поддержка Steam Deck.

Сняты ограничения движка на количество фракций, регионов, культур и религий.

Десятки исправлений и новых функций

Разработчики M2EX также исправили множество ошибок, существовавших с момента первоначального релиза игры. Юниты с двуручным оружием и пикинёры теперь ведут себя так, как изначально задумывала Creative Assembly, а аркебузиры и арбалетчики больше не теряют линию огня из-за препятствий.

Игроки также получают ряд улучшений, повышающих удобство использования, вдохновлённых более новыми играми серии Total War. Целые построения можно легко перемещать и вращать, доступна современная камера с гораздо большей дальностью масштабирования, а наследников престола можно назначать вручную в генеалогическом древе.

Интерфейс также был улучшен: появились счётчики убийств врагов, индикаторы дальности передвижения персонажей и наложения карты кампании, отображающие общественный порядок и численность населения поселений с первого взгляда.

Разработчики даже восстановили классический вид города, позволяя игрокам снова перемещаться по своим поселениям. Кроме того, моддеры улучшили общее поведение ИИ в кампании.

Второй проект, REX, разработан для оригинальной Rome: Total War, а не для переиздания 2021 года. Как и M2EX, он обновляет игру до 64-битной архитектуры. В результате игра может достигать 280 FPS, даже во время масштабных сражений.

Другие заметные улучшения включают: