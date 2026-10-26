Руководство Creative Assembly и Sega отвергало адаптацию "Игры престолов" и высмеивало концепцию платных дополнений

В документальном фильме к двадцатилетию исторической стратегии Medieval 2: Total War бывшие сотрудники австралийского подразделения Creative Assembly раскрыли неизвестные детали закрытых питчей середины 2000-х годов. Производством сиквела занимался офис в Брисбене, чьи ключевые инициативы неоднократно наталкивались на глухое сопротивление британского руководства и японского издательства Sega. В число отвергнутых идей вошли концепция современных платных дополнений и масштабные стратегические проекты по вселенным Песни льда и пламени и Warhammer.

Продюсер игры Прасант Мурти рассказал, что практически сразу после своей первой выставки E3 предложил руководству приобрести права на адаптацию романов Джорджа Мартина. Книжный цикл Песнь льда и пламени в то время пользовался популярностью преимущественно среди увлеченных читателей, а телеканал HBO еще даже не планировал съемки экранизации. Мурти посчитал средневековую атмосферу с феодальными интригами и драконами идеальной основой для механики Total War, однако топ-менеджмент студии воспринял инициативу резко отрицательно.

Лицензии не стоят потраченных сил, мы никогда не станем работать по лицензии, это бесполезно.

- Прасант Мурти, продюсер Medieval 2: Total War

Спустя полтора года после категорического отказа продюсеру телеканал HBO публично анонсировал сериал Игра престолов, превративший фэнтезийную вселенную в глобальный феномен поп-культуры. Мурти отметил, что до сих пор испытывает раздражение из-за упущенной колоссальной выгоды, которую студия могла бы извлечь из выпуска официальной игры до мировой премьеры экранизации.

С аналогичным пренебрежением руководство студии встретило и предложения геймдизайнеров Ричарда Легато и Пенни. Дизайнеры разработали концепты адаптаций Warhammer и Conan, прямо указав на то, что существующий движок уже содержал всю необходимую базу для реализации фэнтези. Ближний бой на мечах функционировал без нареканий, а заклинания магов легко интегрировались на основе существовавшей баллистики стрелков с добавлением спецэффектов. Британские руководители студии вновь отказались рассматривать работу с чужими брендами, заявив, что подобного никогда не произойдет. Спустя 10 лет трилогия Total War: Warhammer принесла компании рекордную прибыль в истории серии.

Слепая вера менеджмента в традиционные форматы похоронила и зарождавшуюся модель точечной цифровой дистрибуции. Легато предложил продавать небольшие порции загружаемого контента по цене в 3 доллара. План дизайнеров заключался в выпуске отдельных знаменитых исторических отрядов со слегка измененными характеристиками, уникальной экипировкой и собственными знаменами. Сам термин DLC в индустрии тогда еще не использовался, поэтому авторы называли задумку мини-дополнениями.

Кто вообще станет загружать эту ерунду за три доллара? Мы выпускаем масштабные дополнения, именно этого хотят игроки. Кто станет платить хоть какие-то деньги за один юнит или пару мелочей?

- Ричард Легато, геймдизайнер Medieval 2: Total War

Руководство настояло на создании традиционного сборника масштабных аддонов Kingdoms, проигнорировав возможность наладить непрерывный цикл онлайн-продаж. Лишь с развитием сервиса Steam и цифровой дистрибуции продажа точечных загружаемых наборов с отрядами и фракциями стала ключевой статьей дохода всей франшизы Total War.