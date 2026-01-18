Cредневековая игра на выживание в открытом мире Medieval Dynasty достигла важной вехи

Польская студия Render Cube вошла в 2026 год с триумфом. Разработчик из Лодзи в трогательных словах объявил, что ролевая игра на выживание Medieval Dynasty уже продана тиражом в 3 миллиона копий.

Трудно передать словами, что чувствует наша команда сегодня. К концу 2025 года число игроков превысило 3 миллиона! Для кого-то это просто цифры, но для нас они означают 3 миллиона замечательных людей, 3 миллиона раз, когда кто-то решил дать нашему миру шанс, и 3 миллиона причин, почему мы должны продолжать улучшать эту игру.



Независимо от того, купили ли вы игру в первый день или просто приобрели её во время недавней распродажи, вы помогли нам превратить этот проект в нечто большее, чем мы могли себе представить. Ваши отзывы, сообщения об ошибках и постоянная поддержка мотивируют нас каждый день.

Стоит отметить, что число игроков, а не покупателей Medieval Dynasty, на самом деле ещё выше. В день выхода версии 1.0 игра была добавлена ​​в Game Pass. Это делает достижение польской команды ещё более похвальным.

Render Cube ожидает дальнейшего роста продаж Medieval Dynasty. Тот факт, что она получает восторженные отзывы в Steam — 96% из почти 49 000 отзывов — безусловно, поможет. Помимо ПК, игра доступна на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.