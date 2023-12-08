Для Medieval Dynasty стало доступно обновление с кооперативной игрой

Toplitz Productions и разработчики из Render Cube объявили о запуске режима совместной игры для Medieval Dynasty. Это долгожданное обновление, вышедшее 7 декабря, превращает одиночное средневековое путешествие в увлекательный кооперативный многопользовательский опыт, приглашая игроков ковать свою династию вместе с друзьями.

Medieval Dynasty - приключенческая ролевая игра с элементами симулятора, действие которой разворачивается в Средние века. В мире, где правит дворянство и духовенство, где нации торгуют друг с другом, в землях, охваченных завистью, недоверием, жадностью и военными конфликтами, на роль молодого человека, желающего стать хозяином своей собственной веры, приглашаются все желающие. От простого крестьянина до лидера процветающей династии. Снабжайте и защищайте зависящую от вас общину, собирайте ресурсы, стройте здания и запасайтесь продовольствием, отбиваясь от диких животных.

Обновление с кооперативным режимом представляет захватывающий совместный опыт, позволяющий игрокам объединиться с четырьмя друзьями. Теперь игроки могут исследовать новую карту Oxbow, где их ждут фермерство, охота, строительство и приключения. Кооперативный подход добавляет новый уровень стратегии и товарищества, расширяя и без того богатый средневековый гобелен игры. Игроки также могут персонализировать свои аватары с помощью продвинутого редактора персонажей, который предлагает различные варианты лиц, глаз, носов, причесок, цвета волос и даже шрамов на лице.

Такой уровень детализации распространяется и на внутриигровую социальную динамику, где игроки могут вступать в средневековую романтику и соперничество, добавляя уникальный личный штрих к своему путешествию.