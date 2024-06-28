Консольные версии Medieval Dynasty получили кооперативный режим и новую карту

Немецко-австрийский издатель инди-игр Toplitz Productions и польский разработчик инди-игр Render Cube сообщили, что они выпустили совершенно новую карту, редактор персонажей и кооперативный режим для своего симулятора выживания в средневековой песочнице Medieval Dynasty для PS5 и Xbox Series X/S.
Medieval Dynasty расширяет свои владения на кроссплатформенной основе, и геймеры на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5 теперь получат возможность расширить свои совместные приключения в Средневековье. Объединившись с друзьями, они могут отправиться на новые захватывающие задания и исследовать Пястовию, процветающее место, где они могут охотиться, торговать и строить вместе в Оксбоу, королевстве, полном интригующих личностей, захватывающих достопримечательностей и восхитительных сельских общин.
Объединяя игроков, интеграция кооператива добавляет захватывающий новый игровой опыт для игроков на консолях, где товарищество и командная работа способствуют товариществу среди трудностей постоянно развивающегося мира Medieval Dynasty. Вместе игроки могут полностью погрузиться в деревенскую жизнь в Оксбоу, впитывая яркую суету и атмосферу повседневной жизни деревенских жителей.
Помимо добавления кооперативного режима и новой карты на Xbox Series X|S и PlayStation 5, обновление также предоставит игрокам режим создания персонажа, чтобы изменять черты лица, прически, цвет волос и даже шрамы на лице, чтобы создавать уникальных персонажей.