Кооперативный режим и новая карта появятся в консольных версиях Medieval Dynasty в конце июня

Независимый разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions сообщили, что кооперативный режим, новая карта Оксбоу и редактор персонажей для Medieval Dynasty выйдут на Xbox Series X|S и будут доступны с Game Pass на консоли и на ПК, в Microsoft Store на Xbox, а также на PlayStation 5 и в Epic Games Store 27 июня.
Игроки на консолях текущего поколения смогут присоединиться к битве со своими коллегами на ПК, поскольку Medieval Dynasty расширяет свои владения на кроссплатформенной основе, расширяя их кооперативные приключения в Средние века. Игроки на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5 получат возможность самостоятельно исследовать Пястовию, сердце и душу Оксбоу, где начнутся их эпическое путешествие и захватывающие новые квесты.
Кооперативный режим не только представляет совершенно новый игровой опыт для игроков текущего поколения консолей, чтобы наслаждаться им с друзьями, но они также заметят, что деревни в Оксбоу оживают с новой силой, изобилуя активностью, когда жители деревни занимаются своей повседневной жизнью и выполняют свои обязанности.
Охотясь, торгуя и строя вместе в Оксбоу, игроки будут перенесены в мир, полный загадочных персонажей, захватывающих достопримечательностей и очаровательных деревень.
Разработчик Render Cube планирует предоставить игрокам дополнительный контент в ближайшие месяцы с обновлением Armors, Crests and Shields в конце 2024 года.