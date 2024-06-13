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Medieval Dynasty 17.09.2020
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 814 оценок

Кооперативный режим и новая карта появятся в консольных версиях Medieval Dynasty в конце июня

monk70
Новости

Независимый разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions сообщили, что кооперативный режим, новая карта Оксбоу и редактор персонажей для Medieval Dynasty выйдут на Xbox Series X|S и будут доступны с Game Pass на консоли и на ПК, в Microsoft Store на Xbox, а также на PlayStation 5 и в Epic Games Store 27 июня.

Игроки на консолях текущего поколения смогут присоединиться к битве со своими коллегами на ПК, поскольку Medieval Dynasty расширяет свои владения на кроссплатформенной основе, расширяя их кооперативные приключения в Средние века. Игроки на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5 получат возможность самостоятельно исследовать Пястовию, сердце и душу Оксбоу, где начнутся их эпическое путешествие и захватывающие новые квесты.

Кооперативный режим не только представляет совершенно новый игровой опыт для игроков текущего поколения консолей, чтобы наслаждаться им с друзьями, но они также заметят, что деревни в Оксбоу оживают с новой силой, изобилуя активностью, когда жители деревни занимаются своей повседневной жизнью и выполняют свои обязанности.

Охотясь, торгуя и строя вместе в Оксбоу, игроки будут перенесены в мир, полный загадочных персонажей, захватывающих достопримечательностей и очаровательных деревень.

Разработчик Render Cube планирует предоставить игрокам дополнительный контент в ближайшие месяцы с обновлением Armors, Crests and Shields в конце 2024 года.

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