Medieval Dynasty привлекла 3,5 миллиона игроков - средневековая жизнь продолжает затягивать

Средневековая выживалка Medieval Dynasty преодолела отметку в 3,5 миллиона игроков. Разработчики из Render Cube поблагодарили сообщество за поддержку и отметили вклад поклонников в развитие проекта.
Авторы вспомнили путь, который прошли игроки: от строительства первого дома и борьбы за выживание в первую зиму до охоты ради пропитания и постепенного превращения небольшого поселения в полноценную деревню. В Render Cube подчеркнули, что важную роль сыграли отзывы и предложения сообщества. Команда продолжает читать комментарии игроков и учитывать их мнение в работе над игрой.
Однако обращение разработчиков было посвящено не только успехам Medieval Dynasty. В студии также дали понять, что планируют встретиться с аудиторией вновь уже с выходом следующего проекта. Подробностей о будущей игре пока нет, поэтому неизвестно, продолжит ли команда развивать знакомые идеи или предложит совершенно новый опыт.
Medieval Dynasty сочетает выживание, охоту, строительство и развитие собственного поселения в средневековом мире. Вместо постоянной гонки за событиями игра предлагает постепенно обустраивать хозяйство, добывать ресурсы и превращать скромное жилище в процветающую деревню. Судя по достигнутой отметке, такой неторопливый подход продолжает находить свою аудиторию.
Пока Render Cube не раскрывает планы на следующую игру, поклонники могут вернуться к привычным заботам в Medieval Dynasty — от заготовки припасов до расширения поселения. А достижение в 3,5 миллиона игроков стало для студии ещё одним поводом поблагодарить сообщество, которое поддерживает проект на протяжении его развития.
ну, коопчик есть уже поинтересней
Этой игре не хватает более живых npc. Они никак не взаимодействуют друг с другом, не общаются, лишь изредка выкидывают какую-то фразу себе под нос, в итоге приходишь в свою деревню как в город призраков. Но, в остальном очень приятная игра.