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Medieval Dynasty 17.09.2020
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 1 136 оценок

Medieval Dynasty привлекла 3,5 миллиона игроков - средневековая жизнь продолжает затягивать

butcher69 butcher69

Средневековая выживалка Medieval Dynasty преодолела отметку в 3,5 миллиона игроков. Разработчики из Render Cube поблагодарили сообщество за поддержку и отметили вклад поклонников в развитие проекта.

Авторы вспомнили путь, который прошли игроки: от строительства первого дома и борьбы за выживание в первую зиму до охоты ради пропитания и постепенного превращения небольшого поселения в полноценную деревню. В Render Cube подчеркнули, что важную роль сыграли отзывы и предложения сообщества. Команда продолжает читать комментарии игроков и учитывать их мнение в работе над игрой.

Однако обращение разработчиков было посвящено не только успехам Medieval Dynasty. В студии также дали понять, что планируют встретиться с аудиторией вновь уже с выходом следующего проекта. Подробностей о будущей игре пока нет, поэтому неизвестно, продолжит ли команда развивать знакомые идеи или предложит совершенно новый опыт.

Medieval Dynasty сочетает выживание, охоту, строительство и развитие собственного поселения в средневековом мире. Вместо постоянной гонки за событиями игра предлагает постепенно обустраивать хозяйство, добывать ресурсы и превращать скромное жилище в процветающую деревню. Судя по достигнутой отметке, такой неторопливый подход продолжает находить свою аудиторию.

Пока Render Cube не раскрывает планы на следующую игру, поклонники могут вернуться к привычным заботам в Medieval Dynasty — от заготовки припасов до расширения поселения. А достижение в 3,5 миллиона игроков стало для студии ещё одним поводом поблагодарить сообщество, которое поддерживает проект на протяжении его развития.

Индустрия 5
22
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

ну, коопчик есть уже поинтересней

1
TedBaggins

Этой игре не хватает более живых npc. Они никак не взаимодействуют друг с другом, не общаются, лишь изредка выкидывают какую-то фразу себе под нос, в итоге приходишь в свою деревню как в город призраков. Но, в остальном очень приятная игра.