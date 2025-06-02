Разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions объявили, что новое обновление Plant a Tree для Medieval Dynasty будет доступно 26 июня 2025 г. на ПК, а также на поддерживаемых консолях текущего поколения.

Кроме того, команда разработчиков делится взглядом на следующие шаги в дорожной карте этого года с анонсом двух дополнительных DLC, которые также выйдут 26 июня: Echoes of Nature и Medieval Dynasty Soundtrack Vol. 2.

Обновление Plant a Tree представляет долгожданную функцию свободного перемещения не только деревьев, но и зданий. Теперь вы можете полностью настроить внешний вид своей деревни в соответствии со своим видением и потребностями.

Идеальным дополнением к новым возможностям настройки является DLC Echoes of Nature, которое добавляет набор совершенно новых украшений — пышные деревья, цветущие кустарники и каменные декоративные элементы.

Каждое украшение реагирует на смену времен года. Наблюдайте, как ваши кустарники цветут весной, становятся пышными и пышными летом, меняют цвет осенью и покрываются инеем зимой. Выбирайте саженцы из запасов торговца, сажайте их там, где хотите, и наблюдайте, как окружающая среда постепенно приобретает новый характер.