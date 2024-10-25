Переработка боя, новое оружие, а также настройка деревни: главные особенности осеннего обновления Medieval Dynasty

Студия разработки Render Cube и издатель Toplitz Productions раскрыли подробности долгожданного осеннего обновления Medieval Dynasty.

Часть 2 осеннего тизерного видео, выпущенного сегодня, показывает, что Medieval Dynasty будет включать обновленную боевую систему, ряд нового оружия, включая 7 типов щитов, 6 комплектов брони и выбор мечей, топоров, булав, кирок и кинжалов. В дополнение к этому будет добавлено большее разнообразие бандитов с обновленным дизайном их внешнего вида.

Осеннее обновление, которое выйдет в конце ноября, также принесет новые возможности настройки для игроков ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, которые можно будет добавить в свои деревни с настраиваемыми гербами и вариантами именования, а также новыми предметами одежды, браками между игроками и новыми испытаниями Герольда. В довершение всего, события также получат обновленный вид.