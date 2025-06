Разработчики Medieval Dynasty показали трейлеры DLC Echoes of Nature и Sounds of the Dynasty

Польская студия Render Cube подготовила не одно, а два насыщенных контентом DLC, добавляя совершенно новый слой в и без того безумно богатый мир Medieval Dynasty.

DLC Echoes of Nature, включающий набор совершенно новых украшений, таких как декоративные деревья, цветущие кустарники и каменные декоративные элементы, и DLC Sounds of the Dynasty с двумя с половиной часами атмосферной музыки, запланированный к выпуску на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 июня.

DLC Echoes of Nature добавляет ряд вариантов внешнего оформления, ориентированных на природные элементы и сезонные изменения. Он вводит новые типы деревьев, кустарников, изгородей и каменных элементов, которые можно размещать в окружающей среде. Эти дополнения разработаны так, чтобы вписаться в ландшафт и создать гармоничное украшение пространства.

Геймеры могут построить тихие места, такие как изгородь вдоль тропы, небольшой пруд, спрятанный между камнями, заросли дикой розы, которые ловят утренний свет. Или оставить все как есть — каштаны с желтеющими листьями осенью, вечнозеленые деревья, устойчиво держащиеся под снегом. Изменения происходят медленно, но ничто не остается прежним.

Оригинальный саундтрек Medieval Dynasty Vol. 2 включает в себя почти два с половиной часа атмосферной музыки, которая задает настроение приключениям, тайне и средневековой жизни. Три альбома, 39 треков и много души, вложенной в каждый звук. Музыка на этих двух альбомах была вдохновлена ​​саундтреками из таких игр, как Gothic, The Witcher и Skyrim.

Большинство треков записаны с живыми инструментами, такими как скрипка, виолончель, флейта Пана, аккордеон, гитары, барабаны и свисток. Среди них есть специальный отреставрированный аккордеон, передаваемый из поколения в поколение в семье одного из композиторов, теперь звучащий снова в новой аранжировке.