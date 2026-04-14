ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Medieval Dynasty 17.09.2020
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 1 118 оценок

Средневековье оживает: Medieval Dynasty получит крупное обновление Full Stock уже 11 июня

butcher69 butcher69

Разработчики Medieval Dynasty раскрыли детали крупного обновления Full Stock, релиз которого состоится 11 июня. Патч станет частью дорожной карты на 2026 год и сосредоточится на углублении погружения и оживлении поселений.

Главным нововведением станет расширенная система бытовых анимаций. Жители деревень начнут активно заниматься повседневными делами — от стирки одежды до заготовки дров. Это позволит сделать жизнь в поселении более естественной и правдоподобной.

Также обновление значительно расширит возможности декорирования. В игре появятся новые элементы окружения, дополнительные контейнеры, кучи ресурсов и улучшенные цветочные горшки с прогрессией внешнего вида.

Отдельное внимание уделено визуализации развития поселения. Теперь запасы еды и ресурсов будут отображаться прямо в хранилищах, позволяя игрокам наглядно отслеживать рост и процветание своей деревни.

Full Stock станет важным шагом в развитии Medieval Dynasty, делая игровой мир ещё более живым и детализированным.

Обновления
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
illund

А чего, разрабы до сих пор этого не сделали? А чем заняты были? Дебилы, плятт! В куда более древних игрулях, болванчики и то, без дела не сидели...

2
Snake2105

Приятно видеть что игру не забросили и продолжают развивать, не зря всё же купил, ещё бы онлайн по сети открыли было бы 🔥