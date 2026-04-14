Средневековье оживает: Medieval Dynasty получит крупное обновление Full Stock уже 11 июня

Разработчики Medieval Dynasty раскрыли детали крупного обновления Full Stock, релиз которого состоится 11 июня. Патч станет частью дорожной карты на 2026 год и сосредоточится на углублении погружения и оживлении поселений.

Главным нововведением станет расширенная система бытовых анимаций. Жители деревень начнут активно заниматься повседневными делами — от стирки одежды до заготовки дров. Это позволит сделать жизнь в поселении более естественной и правдоподобной.

Также обновление значительно расширит возможности декорирования. В игре появятся новые элементы окружения, дополнительные контейнеры, кучи ресурсов и улучшенные цветочные горшки с прогрессией внешнего вида.

Отдельное внимание уделено визуализации развития поселения. Теперь запасы еды и ресурсов будут отображаться прямо в хранилищах, позволяя игрокам наглядно отслеживать рост и процветание своей деревни.

Full Stock станет важным шагом в развитии Medieval Dynasty, делая игровой мир ещё более живым и детализированным.