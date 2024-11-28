Свадьбы, новое оружие и кастомизация: Medieval Dynasty получила крупное осеннее обновление

Студия разработки Render Cube и издатель Toplitz Productions сообщили, что долгожданное осеннее обновление для Medieval Dynasty стал доступно для ПК и консолей текущего поколения.

Осеннее обновление добавляет множество захватывающего нового контента, предоставляя игрокам по-настоящему захватывающий средневековый опыт, который включает в себя обновлённую боевую систему и ряд новых наборов оружия, щитов и доспехов, которые предлагают различные уровни защиты, а также выбор мечей, топоров, булав, кирок и кинжалов. Приятное дополнение, учитывая, что теперь игроки столкнутся с новыми типами бандитских лагерей, где они найдут большее разнообразие бандитов.

Игроки также могут жениться и сделать свои романтические связи более постоянными в Оксбоу. Также большую роль в осеннем обновлении Medieval Dynasty играют новые возможности настройки: игроки не только получают новые наряды, включая платья, но и обновлённые версии ранее доступных нарядов, а также возможность создавать собственные красители, чтобы придать индивидуальность внешнему виду своей одежды.

Средневековые фермеры теперь также получат возможность сезонного управления полями, заранее планируя необходимые работы на своих полях для выращивания основных культур.

Кроме того, игроки могут персонализировать свою деревню с помощью уникальных гербов, которые они могут разработать из набора форм, цветов и эмблем, которые они могут с гордостью демонстрировать на различных новых украшениях, таких как знамёна и вымпелы. Кроме того, возможность дать название своей деревне упрощает её поиск на карте игры. Испытания и события Герольда также переходят в Оксбоу, давая игрокам возможность принять вызов и помочь нуждающемуся королевству.