Анонсирована Medieval Pig - экшен-RPG, в которой главным героем стала свинья

Студия CrownForge Studio представила свою новую игру под названием Medieval Pig. Это приключенческая ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в фэнтезийном средневековом сеттинге, а главным протагонистом выступает свинья.

Согласно описанию, игрокам предстоит взять на себя роль свина, похищенного из родного дома. Потеряв память, герой сбегает от похитителей и отправляется в путешествие по неизведанным землям, чтобы раскрыть их тайны и восстановить воспоминания.

Игровой процесс предложит исследование полностью открытого мира, добычу ресурсов, создание оружия и доспехов, а также строительство. В игре будут присутствовать квесты, выполнение которых может привести к неожиданным последствиям. Разработчики обещают, что игроки смогут свободно исследовать мир в любом направлении и принимать решения, влияющие на развитие сюжета.

Среди особенностей проекта заявлены диалоги, сражения и элементы выживания. Судя по странице в Steam, игра будет поддерживать русский язык, включая интерфейс, озвучку и субтитры. Дата выхода проекта пока не объявлена, но уже сейчас все желающие могут опробовать демоверсию. CrownForge Studio также уточнила, что для создания изображения и логотипа на странице в Steam использовались технологии искусственного интеллекта.