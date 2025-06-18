Анонсирована Medieval Pig - экшен-RPG, в которой главным героем стала свинья

Студия CrownForge Studio представила свою новую игру под названием Medieval Pig. Это приключенческая ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в фэнтезийном средневековом сеттинге, а главным протагонистом выступает свинья.
Согласно описанию, игрокам предстоит взять на себя роль свина, похищенного из родного дома. Потеряв память, герой сбегает от похитителей и отправляется в путешествие по неизведанным землям, чтобы раскрыть их тайны и восстановить воспоминания.
Игровой процесс предложит исследование полностью открытого мира, добычу ресурсов, создание оружия и доспехов, а также строительство. В игре будут присутствовать квесты, выполнение которых может привести к неожиданным последствиям. Разработчики обещают, что игроки смогут свободно исследовать мир в любом направлении и принимать решения, влияющие на развитие сюжета.
Среди особенностей проекта заявлены диалоги, сражения и элементы выживания. Судя по странице в Steam, игра будет поддерживать русский язык, включая интерфейс, озвучку и субтитры. Дата выхода проекта пока не объявлена, но уже сейчас все желающие могут опробовать демоверсию. CrownForge Studio также уточнила, что для создания изображения и логотипа на странице в Steam использовались технологии искусственного интеллекта.
постом ниже игра про собаку - зоопарк какой то начался
Разработчики такие: мы сделали никому ненужную игру в самом банальном сеттинге, хм, заменим модельку ГГ на свинью, чтобы хоть кто-то обратил внимание на нашу поделку.
Реально, подобные цифровые отходы именно по такому сценарию делают, а игры сегодня может буквально любой школьник сделать с кучей свободного времени.
жду симулятор пдф с платными скинами куплинова и светова
Любой школьник быть может правда может сделать игру, однако далеко не любому школьнику хватит мозга заменить модельку ГГ на свинью... ибо сама по себе такая идея звучит убого даже по меркам школьника. Обычно школьники гораздо более креативны.
Три части и ремастер в студию!
Шашлыка что-то захотелось.
игра про 404? там как раз и сеттинг и герой совпадают.
Согласно описанию, игрокам предстоит взять на себя роль свина, похищенного ТЦК из родного дома...
го8но игре больше нечем привлечь
хммммм, коллаба ведьмака и доставки королевского семени... для поклонников первого и второго зайдёт=D