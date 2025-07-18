В Steam состоялся выход RTS c элементами хоррора, где упор делается на тактику - Medievaly: Battle Simulator

Это RTS c элементами хоррора, где упор делается на тактику.

Игра фокусируется на динамичных средневековых сражениях, требующих постоянного управления. Игроки в режиме реального времени, без пауз, расставляют войска, контролируют ресурсы и оперативно адаптируют тактику для противодействия противнику. Доступен широкий выбор юнитов, включая лучников, боевых слонов, осадные тараны и даже фермеров, собирающих золото. Каждое решение на поле боя имеет значительные последствия.

Medievaly: Battle Simulator предлагает несколько режимов. Кампания состоит из сценариев с возможностью их перепрохождения. Режим Песочницы позволяет создавать собственные сражения с настраиваемыми параметрами, такими как отряды, карты и цели (например, осада замка, выживание или гонка на количество убийств). Отдельный режим Выживания проверяет способность игрока продержаться в течение 10 минут под нарастающим натиском врагов.

Разработчик, Steelkrill, отметил смену жанра с хоррора на стратегию как творческий эксперимент. Визуальный стиль игры выполнен в яркой низкополигональной графике. По словам создателя, несмотря на красочный вид, геймплей требует серьезного тактического подхода. Игра также включает элементы управления базой и использования ресурсов, добытых в бою.