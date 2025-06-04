Анимационный фильм по MediEvil с оригинальной музыкой от Tenacious D едва не стал реальностью

Поклонники культовой игры MediEvil получили неожиданную, но вместе с тем горькую новость: анимационный фильм по мотивам любимой игры был на грани запуска, и участие в нём должна была принять легендарная рок-группа Tenacious D.

Об этом рассказал сценарист и продюсер Бен Меклер, известный по работе в индустрии телевидения и кино уже почти 15 лет. По его словам, команда едва не запустила в производство полнометражную анимационную адаптацию MediEvil, в которую планировалось включить оригинальные песни от Tenacious D. Для фанатов сэра Дэниела Фортескью это стало настоящим откровением — особенно учитывая, что сам Меклер является давним поклонником игры.

«Мы были очень близки к тому, чтобы превратить одну из моих любимых видеоигр — MediEvil — в анимационный фильм с оригинальными песнями от Tenacious D», — поделился он в социальной сети.

К сожалению, деталей о сроках проекта, стадии его развития или причинах отмены Меклер не раскрыл. Однако учитывая его формулировку, можно предположить, что проект был на весьма продвинутой стадии обсуждения. Вполне возможно, Sony и PlayStation серьёзно рассматривали возможность расширения вселенной MediEvil за пределы видеоигр.

Напомним, MediEvil был переиздан в 2019 году в виде ремейка оригинальной игры для PlayStation 4, но продолжение в виде MediEvil 2 до сих пор не получило аналогичного внимания. В свете этих новостей ясно, что интерес к бренду со стороны авторов и фанатов не угас, и, возможно, надежда на возвращение культового рыцаря в новом формате всё ещё жива.