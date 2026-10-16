MediEvil 2019 получила нативный ПК-порт - 60 FPS, Vulkan и рендеринг до 4K

Ремейк MediEvil 2019 года с PlayStation 4 получил неофициальный нативный порт для Windows 10 и 11. Оригинальный x86-64-код игры исполняется непосредственно процессором ПК, а собственный runtime заменяет системные библиотеки PS4, поэтому обычная эмуляция CPU не используется. Графическая часть основана на видеоядре shadPS4, которое переводит команды и шейдеры PS4 в Vulkan.

Сейчас порт уже поддерживает загрузку, вступительные ролики, меню и полноценный геймплей, а также звук, сохранения, клавиатуру и различные контроллеры. На GeForce RTX 5080 разработчик сообщает о стабильных 60 FPS, в том числе при рендеринге 3D-сцены в разрешении до 3840×2160. При этом автор уточняет, что 60 FPS остаются внутренним ограничением самой игры, а режим 4K работает как суперсэмплинг с последующим масштабированием до оригинальной 1080p-картинки.

Для Windows уже доступен готовый архив с лаунчером, который умеет устанавливать игру из собственного PS4 PKG пользователя. Файлы MediEvil в проект не входят — необходима собственная копия версии CUSA11227. В лаунчере также доступны настройки Vulkan, VSync, FSR 1, резкости, управления, модов и резервного копирования сохранений.