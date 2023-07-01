Геймплей The Medium сравнили на Xbox Series X и Nintendo Switch ©

Bloober Team хотела реализовать концепцию, подобную The Medium, еще несколько лет назад, но разработчики ждали момента, когда на рынке появятся достаточно мощные устройства. До сих пор приключение дебютировало только на XSX|S, PS5 и PC, но на этой неделе разработчики удивили и объявили о релизе, подготовленном для Nintendo Switch.

The Medium на устройстве Big N работает через облако - игроки не могут загрузить сюжет, чтобы испытать игру в любом месте, а для геймплея необходимо сильное и стабильное интернет-соединение.

Польской студии пришлось адаптировать The Medium под маленький экран устройства, поэтому даже с облачным геймплеем мы не можем рассчитывать на графику, которую могут увидеть, например, владельцы Xbox Series X.

В опубликованных материалах вы увидите сравнение с консолью Microsoft и сам игровой процесс из последнего выпуска The Medium.