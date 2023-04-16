Команда Designer Team работает над озвучкой The Medium - фрагмент русской версии песни "На безмолвном берегу" ©

22 ноября команда локализаторов Designer Team продолжает трудиться над русской озвучкой The Medium. Команда не такая большая и распиаренная и поэтому работа ведется медленно, но верно. На днях был представлен фрагмент русской версии песни "На безмолвном берегу" из саундтрека хоррора.

Точной даты выхода пока нет. Подробности о ходе работы, и о том как помочь проекту можно найти в официальной группе команды переводчиков вот здесь

Действие The Medium разворачивается в конце 90-х. В игре рассказывается о Марианне, экстрасенсе, которая исследует заброшенный отель «Нива» в поисках ответов на вопросы о своем прошлом. Окружение позволяет игрокам одновременно исследовать физический и духовный миры и использовать взаимодействие между ними для решения головоломок в двойной реальности, открытия новых путей и пробуждения воспоминаний о прошлых событиях.