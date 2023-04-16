The Medium 28.01.2021
6.2 274 оценки

Команда Designer Team работает над озвучкой The Medium - фрагмент русской версии песни "На безмолвном берегу"

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butcher69
Новости

22 ноября команда локализаторов Designer Team продолжает трудиться над русской озвучкой The Medium. Команда не такая большая и распиаренная и поэтому работа ведется медленно, но верно. На днях был представлен фрагмент русской версии песни "На безмолвном берегу" из саундтрека хоррора.

Точной даты выхода пока нет. Подробности о ходе работы, и о том как помочь проекту можно найти в официальной группе команды переводчиков вот здесь

Действие The Medium разворачивается в конце 90-х. В игре рассказывается о Марианне, экстрасенсе, которая исследует заброшенный отель «Нива» в поисках ответов на вопросы о своем прошлом. Окружение позволяет игрокам одновременно исследовать физический и духовный миры и использовать взаимодействие между ними для решения головоломок в двойной реальности, открытия новых путей и пробуждения воспоминаний о прошлых событиях.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
tvorog8088

Да блин, только недавно с торрента качнул, можно удалять и ждать озвучку.

4
AllConforD

"Команда Designer Team работает над озвучкой The Medium"

Таки это ж дюже хорошая новость.

2
Fenharell

зачем делать озвучку для старой игры да еще и которая на 1 раз? прошел и забыл.

-2