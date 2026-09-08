The Medium впервые получила максимальную скидку в Steam - хоррор Bloober Team подешевел сразу на 75%

Bloober Team запустила новую скидочную кампанию для The Medium в Steam. На этот раз размер скидки достиг 75% — это новый максимум для игры. Ранее во время летней распродажи Steam хоррор продавался со скидкой 70%.
The Medium вышла 28 января 2021 года. Это психологический хоррор от третьего лица, в котором игрок управляет Марианной — медиумом, способным одновременно взаимодействовать с миром живых и миром духов. Героиня отправляется на заброшенный курорт, чтобы разобраться в происхождении своих способностей и раскрыть тайну, преследующую её на протяжении всей жизни.
Одной из ключевых особенностей игры стала механика двух реальностей. Марианна может исследовать физический и потусторонний миры, переключаться между ними, решать головоломки и использовать сверхъестественные способности для взаимодействия с окружением и защиты от опасностей.
The Medium получила очень положительные отзывы пользователей Steam: 88% англоязычных обзоров являются положительными, а среди недавних отзывов показатель составляет 84%.
Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — максимальная скидка на The Medium закончится 22 сентября.
игра не оч как по мне. Дешевые скримеры в лицо. Картинка сразу в двухмирах. Видеокарта пыхтит как будто рендерит сразу в 4 измерениях. При этом второй мир почти не используется. Могли бы сделать переключение между мирами кнопкой как в titanfall2 или dishonored 2