Стартовало публичное тестирование минималистичной стратегии MEDIX

Студия Buldozer Production объявила о начале публичного тестирования своей новой игры MEDIX. Проект представляет собой минималистичную стратегию в реальном времени, которая посвящена нелегким будням военных медиков.

В MEDIX игрокам предстоит взять на себя руководство медицинским подразделением имперской армии. Главная цель заключается в спасении раненых солдат на фоне постоянного отступления войск под натиском превосходящего противника. Пользователям необходимо эвакуировать пострадавших с поля боя, собирать ценные припасы и возводить временную инфраструктуру. При острой необходимости любые здания можно разобрать на материалы для строительства новых объектов или для перемещения лагеря в другое место. Баланс сил постоянно меняется, поэтому командирам придется быстро адаптироваться к новым условиям.

Текущая тестовая версия предлагает пользователям примерно 40 минут игрового процесса и включает 2 начальные сюжетные миссии. Данные этапы знакомят геймеров с базовыми механиками и общей эмоциональной атмосферой проекта. Разработчик просит участников делиться впечатлениями, чтобы скорректировать баланс сложности и улучшить различные аспекты стратегии перед финальным релизом. Сюжетная кампания сопровождается нарисованными от руки иллюстрациями.

На текущий момент заявлен перевод только на английский язык, поддержка русского языка не планируется.