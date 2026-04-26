Стартовало публичное тестирование минималистичной стратегии MEDIX

Студия Buldozer Production объявила о начале публичного тестирования своей новой игры MEDIX. Проект представляет собой минималистичную стратегию в реальном времени, которая посвящена нелегким будням военных медиков.
В MEDIX игрокам предстоит взять на себя руководство медицинским подразделением имперской армии. Главная цель заключается в спасении раненых солдат на фоне постоянного отступления войск под натиском превосходящего противника. Пользователям необходимо эвакуировать пострадавших с поля боя, собирать ценные припасы и возводить временную инфраструктуру. При острой необходимости любые здания можно разобрать на материалы для строительства новых объектов или для перемещения лагеря в другое место. Баланс сил постоянно меняется, поэтому командирам придется быстро адаптироваться к новым условиям.
Текущая тестовая версия предлагает пользователям примерно 40 минут игрового процесса и включает 2 начальные сюжетные миссии. Данные этапы знакомят геймеров с базовыми механиками и общей эмоциональной атмосферой проекта. Разработчик просит участников делиться впечатлениями, чтобы скорректировать баланс сложности и улучшить различные аспекты стратегии перед финальным релизом. Сюжетная кампания сопровождается нарисованными от руки иллюстрациями.
На текущий момент заявлен перевод только на английский язык, поддержка русского языка не планируется.
Выглядит любопытно. Надо будет попробовать демку.