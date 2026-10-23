Песочница с открытым миром Medovox неожиданно получила бесплатную демоверсию в Steam

В Steam вышла бесплатная общедоступная демоверсия красивой песочницы с открытым миром и элементами фермы под названием Medovox. Скачать игру и лично протестировать её может любой желающий уже прямо сейчас.

Разработчики сразу честно предупреждают, что сейчас проект готов примерно на 30%. По сути, перед игроками самый первый альфа-прототип: на некоторых устройствах возможны вылеты, а местами игра может показаться недоработанной, хотя на данном этапе она такой и является. Ждать масштабов полноценного релиза от этой сборки не стоит, но базовый геймплей уже работает: можно исследовать живописный мир, тестировать систему посадки и сбора урожая, а также ездить по локациям на машинах.

Главная фишка игры — крутая картинка и внимание к деталям. Недавно на странице в Steam авторы выложили обновлённые геймплейные скриншоты, где отлично видно, насколько детально проработано освещение. Игра получила полный пакет новейших технологий NVIDIA: трассировку лучей (RTX), реконструкцию лучей, свежий DLSS 4.5 и генерацию кадров Multi Frame Generation X6.

И всё же, несмотря на статус раннего прототипа, уже на данном этапе оптимизация в игре очень даже хорошая. На такой народной видеокарте, как RTX 3060, на высоких настройках с включенным RTX и реконструкцией лучей игра выдаёт стабильные 80 кадров без фризов и просадок.

Также в игре уже есть полная русская локализация, а сами разработчики очень активно выпускают обновления: в день может выходить до пяти патчей подряд. Видно, что над проектом стараются и быстро правят ошибки. Посмотреть обновлённые скриншоты и бесплатно скачать демоверсию Medovox можно прямо на странице игры в Steam.