Уютная ферма с фотореалистичной графикой. Анонс масштабной песочницы Medovox

Всем привет, ребята!

Мы — инди-студия TrixionX. Сегодня мы хотим представить вам проект, над которым непрерывно работаем уже больше двух лет. Наша игра называется Medovox, и мы вкладываем в нее всю душу, веря, что это будущий хит и настоящий шедевр от нашей команды.

В первую очередь, Medovox — это невероятно атмосферная песочница в открытом мире и симулятор фермера. Мы постарались дать игрокам максимум свободы. Вам предстоит взять управление хозяйством в свои руки: обустраивать свою ферму, прокачивать поля, сажать урожай и выгодно реализовывать его. В игре глубоко проработана система выращивания культур и их последующей продажи. Выполняя задания и развивая экономику, вы пройдете путь от простого фермера до настоящего магната и заработаете свой первый миллион!

Но ферма — это еще не всё. В игре есть автомобили, и каждая машина выполнена в уникальном стилизованном дизайне. Вы сможете купить авто, сесть за руль и отправиться в путешествие по огромному бесшовному миру, полному свободы, живописных локаций и дикой природы.

Особое внимание мы уделили невероятной атмосфере и живой погоде. Погода в Medovox непредсказуема и разнообразна: яркий и красочный солнечный день может резко смениться проливным дождем, делая пейзаж мрачным, а внезапный густой туман способен скрыть всё на расстоянии вытянутой руки. Реалистичная смена дня и ночи, завораживающая музыка и детальное звуковое оформление создают невероятную атмосферу, в которую хочется погружаться снова и снова.

Определившись с геймплеем и атмосферой, мы захотели сделать игру визуально уникальной. У Medovox очень необычный смешанный стиль. С одной стороны, это уютная минималистичная low-poly (мультяшная) графика. Но с другой стороны, освещение, тени и эффекты выкручены на абсолютный максимум, поражая своей реалистичностью.

Чтобы добиться такого мощного визуального контраста, мы разрабатываем проект на полностью кастомизированном и глубоко переработанном под наши задачи движке Unreal Engine 5.9. Для того чтобы картинка была максимально сочной и объемной, мы внедрили поддержку самых современных технологий уже на старте. Игра поддерживает RTX (трассировку лучей), технологию масштабирования DLSS 4.5 (в будущем обязательно добавим DLSS 5), а также генерацию кадров NVIDIA (Multi Frame Generation X6), обеспечивая потрясающий визуальный опыт.

При таком обилии технологий наша главная цель — оптимизация. Мы делаем всё, чтобы к релизу игра отлично работала на самых разных устройствах.

Системные требования:

Минимальные:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT

DirectX: версия 12

Место на диске: 5 GB

Звуковая карта: Windows Compatible

Дополнительно: Настоятельно рекомендуется SSD для стабильного фреймрейта и быстрых загрузок.

Рекомендованные:

ОС: Windows 11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

DirectX: версия 12

Место на диске: 5 GB

Звуковая карта: Windows Compatible

Дополнительно: Рекомендуется NVMe M.2 SSD для наилучшей производительности.

Обратите внимание: системные требования могут меняться в процессе оптимизации. Всё самое актуальное всегда можно найти на нашей странице в Steam.

И главная новость: совсем скоро мы запустим этап бесплатного бета-тестирования (демоверсию), где каждый сможет опробовать игру абсолютно бесплатно (возможно, на момент прочтения этого поста она уже доступна!).

Важный момент: хотим сразу предупредить, что половины всего, что здесь перечислено, в самой первой ранней версии, скорее всего, не будет, но к моменту полноценного релиза всё обязательно осуществится. (Не ожидайте, что самая первая демоверсия будет эталоном по оптимизации, такого просто не может быть. К моменту релиза можем сказать, что да).

А также хорошая новость: в игре сразу будет русский язык для нашей аудитории, поэтому в этом плане можете не переживать. В плане локализации игра сделана успешно, и она полностью открыта для русскоязычных игроков.

Как инди-команде, нам сейчас жизненно необходима поддержка сообщества. Мы будем вам невероятно признательны, если вы сделаете следующее:

Введите в поиске Google название нашей игры — Medovox. Поисковые алгоритмы уже отлично работают, и первой же ссылкой будет наша страница (или просто найдите нас напрямую в поиске Steam). Ознакомьтесь с проектом на площадке: посмотрите геймплейные видео, скриншоты, почитайте описание. Если игра вам хоть чуть-чуть понравится — пожалуйста, добавьте её в список желаемого (Wishlist). Для нас это самая важная метрика, которая невероятно поможет продвижению игры алгоритмами магазина!

Пожалуйста, пишите комментарии под этим постом. Нам очень важно ваше мнение, критика и первые впечатления — мы читаем абсолютно всё.

Также, если у вас есть предложения по сотрудничеству или крутые варианты того, как можно улучшить игру, смело пишите нам на почту: trixionx@gmail.com.

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