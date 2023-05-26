Для ретро-рогалика Mega City Police вышло свежее обновление ©

Пользователи, которые следят за развитием Mega City Police: Prelude, уже сейчас могут ознакомиться со свежим обновлением в игре, которое привнесло улучшения и интересные нововведения. Первое, о чем стоит упомянуть, так это сотрудничество с Droid Bishop Теперь в игре появились новые саундтреки, которые здорово поддерживают динамику во время сражений. Также была добавлена новая категория вооружения под названием Particle Weapons, включающая в себя 8 новых видов.

Кроме того, авторы не забыли об атмосферности своего проекта, улучшив его визуально при помощи введению "системы шума". По их словам, изменения делают игру еще более захватывающей. К важным улучшениям можно отнести и балансирование оружия, где разница между характеристиками отображается в специальном всплывающем интерфейсе с символами "+ | -". Теперь игроки смогут лучше оценить различия между разными видами снаряжение и применять его более ситуативно.

Помимо всего прочего, было исправлено огромное количество багов, мешающих адекватному игровому опыту, благодаря отклику от пользователей. Напомним, что Mega City Police доступна бесплатно с приставкой в названии Prelude. Пока нет точной даты выхода, однако все обновления можно тестировать непосредственно в игре.