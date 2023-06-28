Mega City Police выйдет в июле - Представлен динамичный трейлер с точной датой релиза ©

Авторы весьма любопытного хардкорного рогалика Mega City Police обнародовали трейлер с игровым процессом, где наконец-таки была названа официальная дата выхода. Уже 28 июля на площадках Steam, GOG и Epic Games Store любой желающий сможет приобрести новый динамичный экшен, дабы отправиться навстречу новым приключениям. Цена за сие творение пока не уточняется.

Видеоролик же демонстрирует нам геймплей, где супер-копы отправляют опасных преступников прямо к праотцам под саундтрек в стиле ретровейв. Персонажи используют самое разнообразное вооружение вроде огнеметов, гранатометов, автоматов и так далее, устраивая настоящую бойню на улицах ночного города.

По заявлениям разработчиков, Mega City Police является хардкорным экшен-рогаликом в ретро-стиле о крутых копах, которые сражаются с "городской опухолью" в виде преступности, дабы вершить закон. Игроки смогут выбрать своего копа и погрузиться в жестокую схватку с врагами, используя огромный арсенал оружия и способностей.