Станьте робо-судьей, охотящимся за преступниками антиутопии в демоверсии Mega City Police

Хотите сыграть в игру, где вы - дико безответственный, чрезвычайно опасный полицейский с набором вооружения, которого у вас, вероятно, не должно быть, сражающийся с такими же сверхвооруженными злодеями в антиутопическом городе будущего? Что ж, начинающий киборг-полицейский или ужасный судья-присяжный- палач, для вас есть новая игра: Mega City Police.
Mega City Police - это экшен-рогалик, в котором вам предстоит прокладывать себе путь по улицам города, переполненным злобными преступниками-психопатами, жаждущими крови. Выбрав один из нескольких архетипов персонажа, вы переходите в шутер с видом сверху против полчищ врагов и боссов. По мере продвижения вы подбираете новое оружие и специальные способности, чтобы настроить и определить свой стиль игры.
Демоверсия Mega City Police доступна уже сейчас и позволяет вам пройти первые 2 уровня игры в качестве любого из 4 классов полицейских. В полной версии игры планируется больше нарядов, офицеров, оружия, способностей и более стильных полицейских машин будущего.
Не признаю, когда обложка не выдерживается в том же стиле, что и игра. Кликбейт...
согласен. обложка тоже ввела в заблуждение.
Какая мешанина) Синтвейв, робокоп, судья Дредд, киберпанк
думал что-то на подобье контры оказалось на подобие Рэмбо 3! Ну ладно, возьму когда будут в эпис бесплатно раздавать!
Новость то о выходе демо-версии, которую можно бесплатно скачать уже сейчас.
Ппц, упаси Господь в детстве увидеть такую картинку на Картридже Денди....
Ну а чё, выглядит вполне прикольно, надо будет глянуть. Робокоп и судья Дред сразу узнал, а вот женский персонаж похоже Мотоко Кусанаги из Ghost in the shell