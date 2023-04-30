Станьте робо-судьей, охотящимся за преступниками антиутопии в демоверсии Mega City Police ©

Хотите сыграть в игру, где вы - дико безответственный, чрезвычайно опасный полицейский с набором вооружения, которого у вас, вероятно, не должно быть, сражающийся с такими же сверхвооруженными злодеями в антиутопическом городе будущего? Что ж, начинающий киборг-полицейский или ужасный судья-присяжный- палач, для вас есть новая игра: Mega City Police.

Mega City Police - это экшен-рогалик, в котором вам предстоит прокладывать себе путь по улицам города, переполненным злобными преступниками-психопатами, жаждущими крови. Выбрав один из нескольких архетипов персонажа, вы переходите в шутер с видом сверху против полчищ врагов и боссов. По мере продвижения вы подбираете новое оружие и специальные способности, чтобы настроить и определить свой стиль игры.

Демоверсия Mega City Police доступна уже сейчас и позволяет вам пройти первые 2 уровня игры в качестве любого из 4 классов полицейских. В полной версии игры планируется больше нарядов, офицеров, оружия, способностей и более стильных полицейских машин будущего.