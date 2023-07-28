Вышел ностальгический экшен от разработчика-одиночки Mega City Police ©

Держитесь крепче за свои олдскулы, ведь их точно сведет от одного только беглого взгляда на динамичный экшен Mega City Police, который сегодня добрался до релиза!

Что такое Mega City Police? Это динамичный экшен-роглайк в ретро-стиле, с видом сверху. Графика в игре напомнит бывалым игрокам игры эпохи 8 и 16 бит, а чуть более молодому поколению нетленный Hotline Miami. От последнего игру отличает "сторона конфликта", ведь игрокам придется выступить в роли крутых копов, которые не боятся испачкать руки во имя правосудия.

Стоит отметить, что в игре отличный саунд-трек, в который вошли композиции таких творцов как Droid Bishop, Timecop1983, sublunar, Nightcrawler, Midsummer Ex! Пусть синт- и ретровейв льются рекой!

Незадолго до релиза разработчики (да, игру разрабатывает всего один человек) выложил...нет, не хвалебный релизный трейлер, а очень душевное видео, в котором делится своей радостью и волнением с теми, кто поддерживал его на протяжении трудного творческого пути.

Игра доступна в Steam, EGS и GOG, и в честь релиза продается с приятной скидкой!