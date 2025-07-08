Mega Man снова в тени: Capcom не спешит с новыми играми, но не забыла про синего героя

На протяжении десятилетий Mega Man оставался не просто культовой серией, а настоящим символом Capcom. Однако за последние годы поклонникам «синего бомбардировщика» всё чаще приходится довольствоваться лишь переизданиями — а не новыми играми. Последняя полноценная часть, Mega Man 11, вышла ещё в 2018 году, и с тех пор серия фактически ушла в спячку.

На 46-м ежегодном собрании акционеров Capcom вновь прозвучал ожидаемый вопрос: «Что будет с Mega Man?» Ответ оказался до боли знакомым. Компания заявила, что рассматривает серию как одну из своих важнейших интеллектуальных собственностей и «постоянно ищет пути её развития», но на данный момент дополнительной информации нет. То же самое Capcom говорит каждый год — с минимальными вариациями формулировок.

В 2023 году речь шла о «поиске подходов» и необходимости «проработки концепции», в 2024 — о «регулярной разработке игр». Но по факту — ни одного нового проекта. Учитывая этот тренд, ожидать перемен в 2026-м на следующем собрании акционеров не приходится.

На фоне молчания о будущем Mega Man, Capcom активно развивает другие франшизы. В 2026 году запланирован релиз Resident Evil Requiem, первой основной игры серии за пять лет. Также ожидается выход долгостроя Pragmata, поддержка Street Fighter 6 и Monster Hunter Wilds. Анонсирован даже сиквел Okami — пусть и без конкретных сроков.

Mega Man тем временем остаётся на периферии. Вместо новых игр Capcom регулярно выпускает сборники: Mega Man Legacy Collection, Mega Man Zero/ZX Collection и другие. Фанаты надеются хотя бы на возвращение культовой серии Mega Man Legends, включая The Misadventures of Tron Bonne. Пока же это остаётся мечтой.

Capcom уверяет, что не забывает о синем герое, но каждое новое заявление звучит всё более рутинно. На практике — Mega Man давно уступил место в списке приоритетов.