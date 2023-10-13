Capcom удалила защиту Denuvo из Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 & 2 ©

Сегодня компания Capcom удалила защиту Denuvo из Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 & 2. Сборники не были взломаны (скорее всего по причине полного отсутствия интереса массовой аудитории к этим проектам), а защита была удалена всего спустя полгода после релиза сборников - это самое быстрое удаление Denuvo от Capcom за всё время.

После удаления защиты, сборники уже выложила в сеть группа TENOKE. Размер EXE-файлов уменьшился на 330 МБ (при том что сборник всего весит 1 ГБ).

Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 & 2 представляют собой два сборника из десяти тактических ролевых игр, начиная с Mega Man Battle Network и заканчивая Mega Man Battle Network 6. Кроме того, сборники также включают в себя дополнительный контент, такой как галерею иллюстраций и музыкальную компиляцию.