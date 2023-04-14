Вышла коллекция ремастеров Mega Man Battle Network Legacy ©

Коллекция ремастеров Mega Man Battle Network Legacy стала доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК в Steam.

Коллекция включает все 10 основных игр Mega Man Battle Network, в том числе графические фильтры и дополнительный бонусный контент. История Mega Man Battle Network происходит во взаимосвязанном мире Net Society ближайшего будущего, который зависит от компьютерных программ, известных как Network Navigators (или сокращенно NetNavis), для управления всем, от тостеров до городских электросетей. В то время как сетевая эпоха приносит всевозможные удобства, она также привнесла волну киберпреступности, разрушающую все слои общества. В этих играх игроки берут на себя роль Лана Хикари, используя свой персональный терминал (или ПЭТ) и свой NetNavi, MegaMan.EXE, чтобы противостоять виновникам этих киберпреступлений. Игроки управляют MegaMan.EXE, когда он исследует сеть, участвует в сражениях на основе сетки и использует боевые фишки, чтобы получить разрушительные способности, способные удалять даже самые зловещие вирусы.

В коллекции также появятся некоторые другие новые функции, предоставленные EXE, включая 499 патч-карт, начиная с Mega Man Battle Network 4, ранее доступную только в Японии, галерею, заполненную более чем 1000 иллюстраций, музыкальный проигрыватель со 188 треками из всех 10 игр, интерактивный 3D MegaMan.EXE ПЭТ на экране запуска и дополнительный фильтр высокого разрешения, обеспечивающий четкое изображение.