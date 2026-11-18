Capcom продолжает знакомить игроков с Робот-Мастерами из Mega Man: Dual Override. На этот раз разработчики представили Клинер-Мэна — победителя конкурса пользовательских дизайнов боссов. Судя по описанию, его стремление поддерживать чистоту окружающего мира превратилось в настоящую одержимость, а сам робот готов пойти на всё ради достижения своей цели.

Клинер-Мэн присоединится к уже показанному Кук-Мэну, который использует в бою приёмы «Кухонного кунг-фу», хвост в форме лезвия и разнообразную кухонную утварь. Новый противник придерживается совершенно другой философии: он помешан на чистоте и крайне недоволен тем, насколько безразлично человечество относится к окружающей среде. Правда, его методы наведения порядка явно вышли за разумные пределы.

В бою Клинер-Мэн использует присоски, позволяющие ему контролировать пространство вокруг себя и создавать дополнительные проблемы для Мегамэна. Чтобы одолеть такого противника, игрокам придётся проявить изобретательность и подобрать подходящие способы контратаки. Разработчики пока не раскрывают все особенности его атак, но уже дают понять, что сражение потребует не только быстрой реакции, но и умения приспосабливаться к действиям босса.

Особенно примечательно, что дизайн Клинер-Мэна появился благодаря конкурсу, в котором поклонникам серии предложили придумать собственного Робот-Мастера. Таким образом, персонаж стал результатом творческого участия сообщества, а не исключительно работы внутренней команды Capcom.

Mega Man: Dual Override выйдет весной 2027 года. Игра разрабатывается для Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. До релиза разработчики наверняка представят и других противников, которые пополнят компанию необычных Робот-Мастеров.