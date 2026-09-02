Capcom отказалась от цифры 12 в названии новой Mega Man ради привлечения казуальной аудитории

Японское издательство Capcom во время трансляции на выставке Gamescom 2026 подробно объяснило отказ от традиционной номерной концепции для своей новой игры. Долгожданное продолжение культовой серии платформеров получило подзаголовок Dual Override вместо закономерной цифры 12. Разработчики не скрывают намерения дистанцироваться от богатого исторического багажа франшизы ради привлечения максимально широкой аудитории.

Продюсер проекта Хироюки Минамитани прямо заявил, что авторы стремились сделать проект понятным для людей, никогда ранее не запускавших классические выпуски. По его словам, число 12 в названии неизбежно отпугнуло бы новичков, создав ложное ощущение необходимости предварительно пройти 11 предыдущих частей. Создатели решили представить проект как полностью самостоятельный свежий старт, не требующий знания многолетнего канона.

К производству боевика издатель привлек смешанный состав авторов. Как отметил Хироюки Минамитани, студия объединила ветеранов классических выпусков с молодыми разработчиками, которые привнесли свежие идеи и взгляды на привычный игровой процесс. Подобная реорганизация команды отразилась и на игровом балансе, где традиционные хардкорные стандарты уступили место более гибким механикам.

Стремление угодить казуальным игрокам затронуло и саму структуру геймплея. Руководитель разработки Синья Икута продемонстрировал систему вспомогательных чипов, способных кардинально упростить прохождение этапов. Специальные модули позволяют активировать поглощающий вражеские атаки энергетический щит, а также переводят зарядку выстрела в автоматический пассивный режим, избавляя игрока от необходимости непрерывно зажимать боевую клавишу.

Классический непрерывный платформинг также подвергся пересмотру за счет дробления уровней. На примере показанной локации Twinkle Girl авторы подтвердили разделение каждого из 8 этапов на 3 последовательные изолированные зоны с возрастающей сложностью. Вместо единого длинного забега с жесткими условиями сохранения игроки получают дозированные короткие отрезки с промежуточными боссами и отдельным экраном подготовки перед каждой секцией.

Разработка проекта ведется на движке RE Engine, что позволит оптимизировать тайтл под самые разные аппаратные конфигурации. Проект создается для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, а также для двух поколений гибридной консоли Nintendo Switch. Релиз Mega Man Dual Override состоится в 2027 году, ровно к 40-летию всей франшизы.