Mega Man: Dual Override получит более 50 чипов - каждый уровень разделят на три зоны

Capcom раскрыла новые подробности Mega Man: Dual Override, показав, как разработчики собираются расширить привычную формулу серии. В игре появится более 50 настраиваемых чипов с активными и пассивными эффектами, а каждый уровень будет состоять сразу из трёх зон.

В отличие от Мегамена, который делает ставку на дальние атаки, Прото-Мэн станет персонажем ближнего боя. Его щит позволит не только блокировать урон, но и накапливать заряд для мощной контратаки, способной уничтожать сразу нескольких противников. Вместо способностей Робот-Мастеров Прото-Мэн будет получать новые действия со щитом, постепенно расширяя свой боевой арсенал.

Мегамен, в свою очередь, сможет использовать способности Робот-Мастеров и дополнительные кастомные чипы. Например, Rapid Buster увеличивает скорость стрельбы, а Barrier позволяет нейтрализовать урон. Всего таких модификаций будет более 50, поэтому игроки смогут экспериментировать с различными вариантами сборок.

Изменится и структура уровней. Если классические игры Mega Man обычно предлагают восемь этапов, каждый из которых заканчивается битвой с Робот-Мастером, Dual Override разделит каждый уровень на три отдельные зоны. Это должно сделать прохождение разнообразнее и дать разработчикам больше возможностей для построения испытаний.

Mega Man: Dual Override выйдет весной 2027 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.