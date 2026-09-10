Mega Man: Dual Override выйдет весной 2027 года - Прото-Мэн станет вторым игровым персонажем

Capcom показала новый трейлер Mega Man: Dual Override и раскрыла ещё одну важную особенность платформера. Игроки смогут управлять Прото-Мэном, который получит собственный набор способностей и будет заметно отличаться от Мегамена по стилю игры.

Главным оружием Прото-Мэна станет щит. С его помощью герой сможет пробиваться сквозь группы роботов и наносить им мощные удары. Также персонаж получит уникальную атаку в виде бумеранга, тогда как Мегамен делает основной упор на стрельбу.

Оба героя смогут использовать систему чипов для настройки своих возможностей. При этом Capcom разрешит создавать смешанные конфигурации, объединяя различные способности и выходя за рамки стандартных специализаций персонажей. Благодаря этому игроки смогут подобрать сочетание навыков под собственный стиль прохождения.

В трейлере также показали одного из боссов — Twinkle Girl. Она использует атаки, стилизованные под фейерверки, а в финале демонстрации Мегамен активирует режим Dual Override, чтобы нанести ей сокрушительный удар. Для активации этого состояния необходимо предварительно заполнить специальный индикатор.

Mega Man: Dual Override выйдет весной 2027 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.