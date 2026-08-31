Продюсер Mega Man Dual Override объясняет возвращение к франшизе

Команда разработчиков Mega Man Dual Override объясняет, почему сейчас самое подходящее время для возвращения франшизы и почему эта игра — идеальная возможность снова сделать Протомэна играбельным.

Mega Man Dual Override была впервые представлена ​​на Game Awards 2025, а недавно получила новый трейлер во время серии мероприятий Gamescom. Это будет первая основная игра серии Mega Man за 8 лет, и один из разработчиков сейчас объясняет, почему сейчас самое подходящее время для возвращения Синего Бомбардировщика от Capcom.

В интервью VGC продюсер серии Синго Изуми объяснил, что 40-летие игры стало ключевой причиной возвращения серии впервые со времен Mega Man 11.

С момента выхода Mega Man 11 команда была занята различными сборниками, такими как серия Battle Network Legacy Collection и Star Force Collection. И теперь, когда мы приближаемся к 40-летию всей серии Mega Man, мы почувствовали, что настало время принять новые вызовы и вернуться к истокам всей серии Mega Man, — сказал Изуми.

Продюсера игры, Хироюки Минамитани, спросили, почему именно в этой игре так много внимания уделяется Протомэну. И снова, 40-летие стало одним из главных факторов. Команда спросила, что бы хотели увидеть фанаты в новой игре, и один из очевидных ответов — возвращение Протомена.

Это популярный персонаж, которого любят фанаты, но фанаты не были бы удовлетворены двумя разными персонажами с разными скинами и одинаковым стилем игры, поэтому мы вводим новые элементы игры, которые будут отличаться в стиле игры Mega Man и Proto Man. Мы надеемся, что фанаты с нетерпением этого ждут, — сказал он.