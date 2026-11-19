Минувшей ночью Capcom анонсировало очередного противника, с которым предстоит сразиться игрокам в грядущем экшен-платформере Mega Man: Dual Override — робомастера Boat Man (Лодочника). По сюжету он представляет собой скромного прибрежного робота-рыболова, решившего наконец дать отпор всем, кто над ним насмехался.

Разработчики сопроводили представление персонажа минутным геймплейным видеороликом. В трейлере показали водную локацию и боевой арсенал нового босса: он способен перемещаться по поверхности воды, набрасывать на героя рыболовные сети и атаковать тяжёлым якорем.

Boat Man стал шестым из восьми робомастеров игры наряду с Twinkle Girl, Jet Man, Tank Man, Cook Man и созданным фанатами Cleanser Man. Среди главных нововведений части заявлены играбельный Proto Man (Протомен) с фирменным щитом и система усиления способностей Override.

Релиз платформера ожидается весной 2027 года на ПК, Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.