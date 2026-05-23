Японский McDonald's запустил коллаборацию с Mega Man в стиле классических 8-битных игр

Японский McDonald’s представил новую совместную кампанию с Mega Man, посвящённую продвижению фирменного холодного кофе Premium Roast Iced Coffee. Главной частью коллаборации стал рекламный ролик, выполненный в духе классических игр серии.

В видео используется знаменитая фанатская песня «Can’t Beat Air Man» от Team Nekokan, хорошо известная поклонникам Mega Man. По сюжету 8-битный Rockman — именно так Mega Man называют в Японии — сражается с одержимой кофемашиной McCafe, после чего спокойно заходит в McDonald’s за холодным кофе.

Кроме рекламы, McDonald’s Japan подготовила специальные мобильные обои, которые можно получить через программу лояльности My McDonald’s. На изображениях можно увидеть 8-битные версии Mega Man и Доктора Вайли, а также логотип будущей игры Mega Man Dual Override.